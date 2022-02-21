13 مدربا يفشلون في إعادة الأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتصدر المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش قائمة أكثر مدرب قاد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال منافسات الدوري السعودي للمحترفين في المواسم الست الأخيرة، وهي السنوات التي شهدت ابتعاد الفريق عن منصات التتويج ومعانقة الذهب، بعد أن كان موسم 2015-2016 استثنائيا شهد تحقيق الفريق الثلاثية الشهيرة (الدوري وكأس الملك والسوبر)، ثم غاب بعدها عن البطولات.

وقاد الأهلي 13 مدربا رسميا ومؤقتا في الفترة ما بعد التتويج بالثلاثية، دون أن ينجح أحدهم في إعادة الفريق لمنصات التتويج، كما أن مدرب واحد فقط من بينهم نجح في إكمال موسمه مع الفريق دون أن تتم إقالته.

ويتفوق فلادان الذي يملك في رصيده 34 جولة على المدرب السويسري كريستيان جروس العائد لتدريب الفريق في مناسبتين بعد المرة الأولى التي قاده فيها لبطولة الدوري وكأس الملك 2015-2016 إلا أن جروس لم يستطع تحقيق أي إنجاز في مرتين عاد فيهما لتدريب الفريق، واستمرت عودته الأولى 22 جولة موسم 2016-2017 بينما في عودته الثانية في موسم 2019-2020، قاد الفريق في 11 جولة 33 جولة في فترتين).

ويحتل المركز الثالث من حيث الاستمرارية في تدريب الأهلي خلال المواسم الست الأخيرة، المدرب الأوكراني سيرجي ريبيروف الذي قاد الفريق في موسم 2017-2018 واستمر معه إلى نهاية الموسم، وهو المدرب الوحيد الذي قاد الفريق طوال موسم كامل من بعد موسم الثلاثية ولم تتم إقالته إلا بعد نهاية الدوري، حيث دربه خلال 26 جولة (قبل أن تتم زيادة فرق الدوري إلى 16 فريق).

ويأتي المدرب الحالي للفريق الألباني بيسينك هاسي في المرتبة الرابعة بعد أن وصل للجولة العشرين حتى الآن، وهو رقم قابل للزيادة، فعلى الرغم من سوء نتائج الفريق إلا أن هاسي لازال مستمرا في منصبه.

أما قائمة المدربين الأقل استمرارية في تدريب الفريق خلال الموسام الست الأخيرة، فيتصدرها من المدربين الرسميين، الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش الذي درب الفريق في 3 جولات فقط، يليه البرتغالي جوزيه قوميز (4 جولات) والروماني لورينت ريجيكامب (4 جولات).

وعلى مستوى المدربين المؤقتين (أجانب ووطنيين) الذين تولوا المهمة مؤقتا، فيتصدر الفرنسي فيصل قورمي قائمة الأقل استمرارا بتدريب الفريق في جولة واحدة، فيما يعتلي قائمة الأكثر استمرارا، صالح المحمدي من خلال قيادته الفريق في 4 جولات.

المدربون الأكثر استمرارية بالأهلي بعد الثلاثية:

الصربي فلادان ميلويفيتش:

34 جولة (موسم 2019-2020 ، موسم 2020-2021)

السويسري كريستيان جروس:

33 جولة (موسم 2016-2017، 2019-2020)

الأوكراني سيرجي ريبيروف:

26 جولة (موسم 2017-2018)

الألباني بيسينك هاسي:

20 جولة (موسم 2021-2022 الحالي ولا يزال مستمرا)

الأرجنتيني باولو قويدي:

18 جولة (موسم 2018-2019)

المدربون الأقل استمرارية

الأوروجوياني خورخي فوساتي: 9 جولات (موسم 2018-2019)

الروماني لورينت ريجيكامب: 5 جولات (موسم 2020-2021)

البرتغالي جوزيه قوميز: 4 جولات (موسم 2016-2017)

الوطني صالح المحمدي: 4 جولات (موسم 2019-2020)

الوطني يوسف عنبر: 3 جولات (موسم 2018-2019)

الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش: 3 جولات (موسم 2019-2020)

الوطني مازن بهكلي: جولتان (موسم 2019-2020)

الفرنسي فيصل قورمي: جولة واحد (موسم 2020-2021)