بايرن ميونخ يستعيد نوير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاد حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني مانويل نوير أمس إلى التدريبات، وذلك بعد أسبوعين من خضوعه لعملية جراحية في الركبة اليمنى.

ونشر بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني (بوندسليجا) مقطع فيديو قصير يظهر نوير قائد الفريق خلال مشاركته في تدريبات الركض في مركز تدريبات الفريق.

ويتوقع عودة نوير، الذي خضع للجراحة في السادس من فبراير الحالي، إلى الفريق من جديد في مارس المقبل.

وكان نوير قد كشف عبر حسابه بتطبيق «انستقرام» مطلع هذا الأسبوع أنه يحقق تطورا جيدا في عملية التعافي.

ويتولى سفن أولريش حراسة مرمى بايرن ميونخ خلال فترة غياب نوير.