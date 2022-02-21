بايرن ميونخ يستعيد نوير

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ونشر بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني (بوندسليجا) مقطع فيديو قصير يظهر نوير قائد الفريق خلال مشاركته في تدريبات الركض في مركز تدريبات الفريق.
ويتوقع عودة نوير، الذي خضع للجراحة في السادس من فبراير الحالي، إلى الفريق من جديد في مارس المقبل.
وكان نوير قد كشف عبر حسابه بتطبيق «انستقرام» مطلع هذا الأسبوع أنه يحقق تطورا جيدا في عملية التعافي.
ويتولى سفن أولريش حراسة مرمى بايرن ميونخ خلال فترة غياب نوير.
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