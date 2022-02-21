الطلائع يتعادل سلبيا مع فاركو بالشوط الأول

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش و فاركو بالتعادل السلبى بين كلا الفريقين فى المواجهة التى تقام على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط، وهو أول مراكز الهبوط فى الجدول، حيث لم يحقق سوى فوز وحيد خلال 9 مباريات بجانب الهزيمة 5 مباريات والتعادل فى ثلاث أخرى، آخرها فى المباراة الماضية مع مصر المقاصة بدون أهداف.

ويأمل طارق العشرى، مدرب الفريق، فى تحقيق الثلاث نقاط والفوز الثانى للفريق فى الدورى، لانتشال الفريق من المراكز الأخيرة في مواجهة لن تكون سهلة على الطلائع.

ونجح فاركو فى تحقيق الفوز فى آخر مباراتين على إيسترن كومبانى بثلاثية وعلى إنبى بهدف، ليرتقى على المركز الخامس فى جدول الدورى برصيد 15 نقطة.