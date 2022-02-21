شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتعادل سلبيا مع فاركو بالشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش و فاركو بالتعادل السلبى بين كلا الفريقين فى المواجهة التى تقام على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.
ويحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط، وهو أول مراكز الهبوط فى الجدول، حيث لم يحقق سوى فوز وحيد خلال 9 مباريات بجانب الهزيمة 5 مباريات والتعادل فى ثلاث أخرى، آخرها فى المباراة الماضية مع مصر المقاصة بدون أهداف.
ويأمل طارق العشرى، مدرب الفريق، فى تحقيق الثلاث نقاط والفوز الثانى للفريق فى الدورى، لانتشال الفريق من المراكز الأخيرة في مواجهة لن تكون سهلة على الطلائع.
ونجح فاركو فى تحقيق الفوز فى آخر مباراتين على إيسترن كومبانى بثلاثية وعلى إنبى بهدف، ليرتقى على المركز الخامس فى جدول الدورى برصيد 15 نقطة.
وبدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من كل من:
حراسة المرمى : محمد صبحي
خط الدفاع : عبد الله بكرى _ أحمد عبد العزيز "مودي" رامي صبري.
خط الوسط : جابر كامل _ جيفرسون اينكادا _ محمود عماد _ محمود حمادة.
خط الهجوم : شكري نجيب _ وليد علي _ عمرو جمال.
ويجلس على مقاعد البدلاء :
محمد سعيد " شيكا" _ عزمي غوما _ علي بهيج _ أحمد شريف _ محمود جهاد _ أحمد عوض _ أحمد الصغيري _ رزقي حمرون _ محمد أسامة.
بينما جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى: محمد بسام وخالد سرحان وعمرو عماد وأحمد عبد الرحمن وجون أنطوى ومحمد جابر ومحمد ناصف ومهند لاشين ومحمد على والطيب فتحى ومصطفى محمود.