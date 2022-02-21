شكرا لقرائتكم خبر عن الكرواتى توليتش مديرًا فنيًا لوادي دجلة خلفًا لـ عبد الباقى جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى وادى دجلة، تعيين الكرواتي توليتش مديرًا فنيًا لوادي دجلة خلفًا للمدرب عبد الباقى جمال الذى اعتذر عن عدم استكمال المهمة مع الفريق الدجلاوى.

وخسر نادى وادى دجلة من بتروجت بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار الجولة التاسعة عشر من بطولة القسم الثانى.

ونشر الحساب الرسمي لنادى وادى دجلة على موقع "تويتر"، صورة للكرواتى توليتش معلقا عيها: "الكرواتي توليتش مديراً فنياً لوادي دجلة".

وأقام اليوم نادى وادي دجلة حفل تكريم لعبد الباقي جمال المدير الفنى السابق للفريق، الذى حرص على توديع اللاعبين صباح اليوم قبل بداية المران متمنيا لهم التوفيق فى الفترة المقبلة.

وكان عبد الباقي جمال، المدير الفني لفريق وادي دجلة، اعتذر عن عدم استكمال مهمته على رأس القيادة الفنية للفريق، وبدوره وجه مجلس إدارة وادى دجلة الشكر لمدربه السابق على ما قدمه خلال مسيرته مع الفريق.

وتراجع وادى دجلة للمركز الرابع بجدول ترتيب الدورى بالقسم الثاني برصيد 32 نقطة، وكان وادى دجلة قد تعرض للهزيمة أمام بتروجت بهدفين مقابل هدف فى الجولة الـ 19 بدوري القسم الثاني.