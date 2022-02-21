شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة أحمد سيد زيزو وتماثله للشفاء من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمسحة طبية اليوم الإثنين، أثناء تواجده في العاصمة الأنجولية لواندا، جاءت نتيجتها سلبية، ليتأكد تماثله للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا.

وكان زيزو غاب عن مباراة ساجرادا الأخيرة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت بملعب 11 نوفمبر وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين لإصابته بفيروس كورونا.

ويستعد الزمالك لمواجهة الوداد المغربي في الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 26 فبراير الجاري بالدار البيضاء.

ورفع الأبيض رصيده إلى نقطتين يحتل بهما المركز الثالث في المجموعة التي يتصدرها بترو أتلتيكو الأنجولي برصيد 4 نقاط، ويأتي الوداد المغربي ثانيا برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل ساجرادا المجموعة بنقطة واحدة.