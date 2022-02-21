شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم يزور لاعبي فيوتشر وترحيب خاص من علي ماهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران فريق فيوتشر، اليوم الاثنين، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، حضور محمد عبد المنعم لاعب النادي الأهلي حاليا وفيوتشر السابق، وذلك لزيارة زملائه بالفريق لأول مرة بعد عودته من كأس الأمم الأفريقية، وحظي عبد المنعم بترحيب كبير من اللاعبين والجهاز الفني لفيوتشر بقيادة على ماهر.

من ناحية أخرى، كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفريق فيوتشر، كواليس زيارة محمد شوقي وضياء السيد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني لمران فيوتشر بالأمس، خلال استعداد الفريق لمواجهة المقاولون العرب بالدوري العام.

وقال السقا فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، رشحنا بعض اللاعبين من الفريق لضياء السيد ومحمد شوقي خلال زيارتهما لمران الفريق، واطمئنوا أيضاً على عمر كمال وأحمد رفعت، وعقد الثنائي جلسة خاصة مع علي ماهر المناقشة فى بعض الأمور الفنية.

ويستعد فيوتشر لمباراته المقبلة مع المقاولون العرب والتي تقام يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان فريق فيوتشرقد فاز على نظيره جينيس بأربعة أهداف دون رد بالمباراة الودية التى أقيمت، في إطار استعدادات فيوتشر لمواجهة المقاولون العرب يوم 20 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام.

وسجل أهداف فيوتشر (عمر صلاح، محمد رضا، أشرف مجدى، ومصطفى البدرى) وحرص على ماهر المدير الفنى على الدفع بعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا فى المباراة الاخيرة أمام البنك الأهلى والتى انتهت بفوز فريقنا بهدفين مقابل لا شيء.