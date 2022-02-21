شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مغربي: الاحتراف المبكر خطوة تساعدنى على النضج كثيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مغربي، مدافع فريق الشباب لكرة القدم بالنادي، أنه سعيد بخوض تجربة الاحتراف الأوروبي على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف فى نادي تيبليتسه التشيكي، موجهًا الشكر لمجلس إدارة النادي، والجهاز الفني، وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين، وأمير توفيق مدير التسويق لمساعدته كثيرًا على إتمام انتقاله للاحتراف في الدوري التشيكي.

وأكد مدافع الأهلي أن خطوة احترافه فى سن صغيرة من خلال النادي الأهلي سوف تساعده كثيرًا للعودة أكثر نضجًا إذا رغب النادي فى ذلك، أو السماح له بالتدرج فى دوريات ومستويات أقوى أوروبيا.

وحرص مغربي على توجيه الشكر لجماهير الأهلي التي ساندته خلال الفترة الماضية، وخصوصًا خلال مشاركته مع الفريق في كأس العالم للأندية بالإمارات، التي توج الأهلي خلالها بالميدالية البرونزية للعام الثاني على التوالي والثالثة في تاريخ النادي.