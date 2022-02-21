شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مغربي: الاحتراف المبكر خطوة تساعدنى على النضج كثيرا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مغربي، مدافع فريق الشباب لكرة القدم بالنادي، أنه سعيد بخوض تجربة الاحتراف الأوروبي على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف فى نادي تيبليتسه التشيكي، موجهًا الشكر لمجلس إدارة النادي، والجهاز الفني، وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين، وأمير توفيق مدير التسويق لمساعدته كثيرًا على إتمام انتقاله للاحتراف في الدوري التشيكي.
وأكد مدافع الأهلي أن خطوة احترافه فى سن صغيرة من خلال النادي الأهلي سوف تساعده كثيرًا للعودة أكثر نضجًا إذا رغب النادي فى ذلك، أو السماح له بالتدرج فى دوريات ومستويات أقوى أوروبيا.
وحرص مغربي على توجيه الشكر لجماهير الأهلي التي ساندته خلال الفترة الماضية، وخصوصًا خلال مشاركته مع الفريق في كأس العالم للأندية بالإمارات، التي توج الأهلي خلالها بالميدالية البرونزية للعام الثاني على التوالي والثالثة في تاريخ النادي.