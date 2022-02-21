شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: خالد مهدى كان من أعمدة كرة القدم بنادى الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شوقي غريب، المدير الفني السابق لنادي الإنتاج الحربي، أن الراحل خالد مهدي كان من الأعمدة الأساسية لكرة القدم في النادي العسكري، موضحًا أنه تشرف بالعمل معه لفترة ليست بالقصيرة وتربطهما علاقات اجتماعية وأسرية طيبة.

وشيع الآلاف من مدينة زفتي بمحافظة الغربية جثمان الراحل خالد مهدى مدير الكرة السابق للإنتاج الحربي لمثواه الأخير، بعدما غادر عالمنا فجر أمس بعد صراع طويل مع المرض.

وكان لاعبو فريق الإنتاج الحربي حرصوا على أداء صلاة الغائب على خالد مهدي مدير الكرة السابق بالفريق الحربي، والذى وافته المنية صباح أمس الأحد.

جدير بالذكر أن خالد مهدي عمل لسنوات طويلة مع الإنتاج الحربي ويرتبط بعلاقة قوية مع كل اللاعبين وأفراد الجهاز الفني.

وأصدر نادى الانتاج الحربى بقيادة اللواء أشرف عامر بياناً نعى خلاله الراحل خالد مهدى مدير الكرة السابق للنادى الذى غادر عالمنا أمس، وجاء نص البيان: "ينعى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى الإنتاج الحربى الكابتن خالد مهدى الذى وافته المنية فجر اليوم ونسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".