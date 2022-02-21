شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي يحدد موقف أيمن أشرف من اللحاق بمباراة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أيمن أشرف، لاعب الأهلي ، لفحص طبي بعد مباراة فريقه ضد المقاصة غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصرى لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة فريقه ضد صن داونز الجنوب أفريقي المحدد لها السبت المقبل فى ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، أو استمرار غيابه عن الأهلي فى هذه المواجهة المهمة.

وغاب أيمن أشرف عن قائمة مباراة المقاصة بسبب شكواه من الإصابة فى الركبة وغيابه عن مران فريقه الأخير قبل مواجهة المقاصة، بخلاف حاجته لأداء برنامج علاجي قبل تحديد موقفه من نزول التدريبات الجماعية.

وكشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، عن أسباب غياب أيمن أشرف عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم الاثنين. وقال عبد الحفيظ، إن أيمن أشرف اشتكى من آلام في الركبة، ويؤدي برنامجًا تدريبيًّا منفردًا، وفقًا لما حدده الجهاز الطبي للاعب، وسوف يغيب عن التدريبات الجماعية للفريق لحين تعافيه وانتهاء برنامجه التأهيلي.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الاثنين، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة، بعد مباراة الهلال السوداني التي خاضها الفريق يوم الجمعة الماضي في الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مصر المقاصة في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الثلاثاء على ملعب الأهلي we السلام.

وخاض الأهلي 7 مباريات في بطولة الدوري الممتاز حتى الآن، حقق الفوز في 6 منها وتعادل في واحدة، وجمع 19 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز في مباراة المقاصة غدًا.