شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتدرب على الكرات الثابتة فى ختام تحضيراته لمباراة الجونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أنهي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي المران الرئيسي فى إطار الاستعداد لمواجهة الجونة بعد غد، الأربعاء، على ملعب الإسماعيلية فى عاشر جولات الدوري الممتاز.
مران الإسماعيلى قاده أشرف خضر ومحمد حمص، واشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والخططية، بجانب التدريب حول الاستفادة من الكرات العرضية وسبل ترجمتها لأهداف بجانب الكرات الثابتة.
وأدى حراس المرمي تدريبات على التعامل مع الكرات العرضية والتسديدات، إضافة لتدريبات آخرى لقياس سرعة رد الفعل لدى كل حارس مرمي.
فى ذات الوقت، وقع حمد إبراهيم نجم الإسماعيلي الأسبق عقود تدريب الدراويش، منذ قليل، خلفا الأرجنتيني خوان براون المدير الفني السابق الذى رحل عن منصبه بعد الخسارة من بيراميدز.
وعقد حمد ابراهيم جلسة مع رئيس الإسماعيلى تم خلالها الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد والجهاز المعاون.
ومن المقرر أن يعلن الإسماعيلي عن تعيين حمد إبراهيم مديرا فنيا للفريق بعد قليل، ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الجونة عصر الأربعاء المقبل بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري.