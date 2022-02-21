شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتدرب على الكرات الثابتة فى ختام تحضيراته لمباراة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي المران الرئيسي فى إطار الاستعداد لمواجهة الجونة بعد غد، الأربعاء، على ملعب الإسماعيلية فى عاشر جولات الدوري الممتاز.

مران الإسماعيلى قاده أشرف خضر ومحمد حمص، واشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والخططية، بجانب التدريب حول الاستفادة من الكرات العرضية وسبل ترجمتها لأهداف بجانب الكرات الثابتة.

وأدى حراس المرمي تدريبات على التعامل مع الكرات العرضية والتسديدات، إضافة لتدريبات آخرى لقياس سرعة رد الفعل لدى كل حارس مرمي.