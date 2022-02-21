شكرا لقرائتكم خبر عن شادى حسين وباسم مرسى على رأس قائمة سيراميكا استعدادا للمحلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا، قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة، والمقرر إقامتها غدا الثلاثاء بملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر ضمن الجولة العاشرة لبطولة الدوري.

وضمت القائمة 22 لاعباً كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد كوكو - حمزة مجدي

خط الدفاع: عبد الله جمعة - سيف تقا - خالد صبحي - محمود البدري - عبد الله محمود - أحمد محسن - علاء عطا

خط الوسط: شريف دابو - محمد إبراهيم - محمود نبيل - كوامي بونسو - بلال سعيداني - محمد حسن - محمد توني

خط الهجوم: إيفانز منساه - شادي حسين - وينفول كوابينا - باسم مرسي - مصطفى ميسي.