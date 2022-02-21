شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمص يعتذر عن عدم الاستمرار فى جهاز حمد إبراهيم بالإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم محمد حمص، قائد النادي الإسماعيلي الأسبق، باعتذار رسمي لمجلس إدارة القلعة الصفراء خلال اجتماعه المنعقد حاليا عن عدم الاستمرار فى الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة بقيادة حمد إبراهيم.

وأخطر محمد حمص مجلس الإسماعيلي برغبته فى خوض تجربة المدير الفني لأول مرة فى مشواره التدريبي هذا الموسم، وتقبل مجلس الإسماعيلي اعتذار حمص.

ووقع حمد إبراهيم علي عقود تدريب الإسماعيلي خلفا للأرجنتيني خوان براون الذى رحل عن منصبه بعد الخسارة من بيراميدز بالدوري

وتتجه النية داخل مجلس الإسماعيلي لتعيين الدكتور عطية السيد مدربا عاما، وأحمد سمير فرج مدربا مساعدا، وسيد توفيق مدرب لحراس المرمي، على أن يتولي حسني عبد ربه رئاسة جهاز الكرة.