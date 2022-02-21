«رغبتي هي الاستمرار».. موسيماني يتحدث عن تجديد تعاقده مع الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث المدير الفني للنادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن ملف تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء، مؤكدًا أن نيته هي الاستمرار في قيادة الفريق الأحمر مستقبلاً.

وخلال حوار بالفيديو مع On the whistle podcast، قال موسيماني: "لم أجدد تعاقدي مع الأهلي حتى الآن ولكن أؤمن أن هذا سيحدث وسأجدد تعاقدي، إذا لم يحدث ذلك سأكون متفاجئًا"، وأضاف ضاحكًا: "وقتها سأقول للمدرب الذي سيأتي بعدي "صديقي، لا أعلم ماذا يجب أن تفوز لتجدد تعاقدك".

وعن تواجد الهلال والمريخ السودانيين في مجموعة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، قال المدرب الجنوب إفريقي: "لم يحدث معي ذلك من قبل، لكن الأمر ربما يكون صعبًا نوعًا ما، لأن كلًا منهما متمرس في المشاركة ببطولة دوري أبطال إفريقيا، أعتقد أنه ديربي محلي بينهما".

وعن مواجهة الأهلي مع فريقه السابق صن داونز، قال موسيماني: "الأهلي وصن داونز دائمًا ما يرى الجميع أن مواجهتهما تكون في نصف النهائي أو كما حدث في النسخ الماضية في ربع النهائي".

وتابع: "الهلال والمريخ ربما يوقعان بعضهم البعض، ويجب علينا نحن وصن داونز أن نقاتل من أجل المركزين الأول والثاني واستغلال ذلك، ولا ننظر للعاطفة هنا".

كما تحدث موسيماني عن بطولة "السوبر ليج الإفريقي"، قائلاً: "ليس لدي فكرة كاملة عن الأمر حتى الآن ولذلك لا يمكن تكوين رأي كامل، ما أعلمه هو أنها ستكون بطولة يتأهل منها 16 فريقا لأقوى فرق القارة، أعتقد أن هذا سيكون جيدا لكرة القدم وبخصوص الرعاية والعوائد المادية".

وأتم: "ولكن هل سيعني هذا إلغاء دوري أبطال إفريقيا؟ وكيف سيؤثر ذلك على الدوريات المحلية؟ الأمور ليست كما في أوروبا فهنا نستغرق الكثير من الوقت للسفر فكيف يمكن أن نفعل ذلك؟".