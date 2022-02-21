شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: كارتيرون يتحمل النتائج السلبية فى الزمالك خلال الفترة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى فاروق جعفر نجم الزمالك السابق أن المدير الفنى الفرنسى باتريس كارتيرون للفريق الأبيض هو من يتحمل مسئولية النتائج السلبية خلال الفترة الأخيرة.

و قال جعفر فى تصريحات لمدحت شلبى ببرنامجه الإذاعى "نهارك أبيض" أن كارتيرون منذ مباراة سموحة وهو يقوم بالدفع بتشكيل يثير علامات استفهام خاصة فى تغييرات اللاعبين خاصة يوسف أوباما ومحمد عبد الشافى الذى لعب فى منصف الملعب.

كما أكد جعفر على ثقته فى فريق الزمالك لتقديم عرض أفضل من مواجهة ساجرادا الأنجولى فى دورى أبطال أفريقيا عندما يلتقى الوداد المغربى فى المباراة المقبلة.

تناقش إدارة نادى الزمالك الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول، فى أسباب تراجع أداء ونتائج الفريق فى الفترة الأخيرة، وأدت لعدم تمكن الفريق من تحقيق أى فوز فى دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، والتعادل مع بترو أتلتيكو الأنجولى وساجرادا سبيرانسا الأنجولى.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، بينما يحتل بترو أتلتيكو الأنجولي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتي الوداد المغربي فى المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل ساجرادا ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة.

وترغب إدارة الزمالك فى معرفة أسباب تراجع النتائج فى الفترة الأخيرة، فى محاولة لإنقاذ الوضع قبل أن يتأزم فى تأهل الفريق لدور الثمانية من البطولة.

ويصطدم فريق الزمالك بالوداد البيضاوي المغربي فى مباراة صعبة، خاصة بعد سقوط الأبيض فى فخ التعادل خلال أول جولتين من دور المجموعات أمام بترو أتليتكو وساجرادا.

تقام مباراة الزمالك والوداد البيضاوي فى التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، فى مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.