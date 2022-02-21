شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يتعادل مع سموحة سلبيًا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل المقاولون العرب مع نظيره سموحة سلبيًا بدون أهداف، فى المباراة التى جمعتهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن لقاءات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة، استمر فريق سموحة في المركز الرابع برصيد 19 نقطة متساويًا مع الزمالك بعد الفوز بـ 5 مباريات والتعادل في 4 مواجهات والخسارة في مباراة واحدة وسجل لاعبوه 16 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا، واحتل المقاولون المركز الـ15 في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط من الفوز في مباراة والتعادل في 5 مباريات والخسارة في مثلهم وأحرز لاعبوه 10 أهداف ودخل مرماه 13 هدفًا.

وجاء تشكيل سموحة كالتالى:

الهانى سليمان في حراسة المرمي وامامه رجب نبيل وأحمد عبد الحكم وخالد عبد الفتاح وأحمد جمال وفي وسط الملعب محمود حليمو ومحمد كناريا ومصطفي الخواجه وعبد الكبير الوادي وفي الهجوم حسين فيصل ومروان حمدي .

وفى المقابل، جاء تشكيل المقولون: حراسة المرمى- أحمد عربي، خط الدفاع- باسم علي، محمود عزت، محمد سمير، حسن الشامي.، خط الوسط - محمد مجلي، أحمد عفيفي، عماد فتحي، لويس ادوارد، الهجوم - امادوا انياص، أحمد علي.