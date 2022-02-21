شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: الفترة المقبلة ستشهد منافسة شرسة بين أحمد عبد القادر وأفشة بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح الدين نجم الأهلى السابق، أن تعادل الأهلى مع الهلال السودانى في مباراة الخرطوم كانت نتيجة جيدة بسبب الظروف التي سبقت المباراة.

وقال وليد صلاح خلال مداخلة مع الإعلامى مدحت شلبى في برنامج "يا نهار أبيض": "أنا ضد الناس اللى بتهاجم الأهلى بعد التعادل مع الهلال السودانى، لأن كل مباراة لها ظروفها ومش شرط الفوز الكبير على الهلال السعودى أننا نكسب ماتش الهلال، ومطمئن جدًا لمجموعة الأهلى بعد رؤية الفرق، والأهلى قادر على التأهل متصدرًا".

وأضاف أمير الموهوبين: "أحمد عبد القادر لاعب مختلف وعنده جرأة قوية ومهارى وبيروح للمدافع ومستوى ارتفع وكان أحد نجوم الأهلى في كأس العالم للأندية ومن العدالة أن يلعب بشكل أساسى في المباريات المقبلة".

وتابع: "أفشة وعبد القادر لاعبان مميزان جدًا، ومينفعش الفريق في طريقة موسيمانى أن يلعب بالاثنين، ويجب أن يضحى لاعب منهم وأن يكون ورقة رابحة ينزل يكسب الفريق، ولو أنا من المدرب أبدأ بكل واحد منهم حسب المباراة، فمثلا مباراة الزمالك أبدأ بأحمد عبد القادر أما مباراة زى سموحة إلى بيفتح الملعب وبيلعب مفتوح محتاج أفشة يسيطر على الرتم".

وعن أيهما يفضل البدأ بالشناوى أو أبو جبل مباراة السنغال، قال أمير الموهوبين: "بكل صراحة هبدأ بمحمد الشناوى في حالة جاهزيته 100% بسبب خبراته الكبيرة، أما في حال عدم الوصول لمستواه في مباريات الأهلى القادمة هبدأ بأبو جبل، لأنه اكتسب ثقة كبيرة في بطولة أفريقيا الماضية".