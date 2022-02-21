شكرا لقرائتكم خبر عن حسن نصر: الموهبة والجاهزية التامة سر "التدوير" فى حراسة مرمى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث حسن نصر، مدرب حراس النادي المصري عن أهمية التدوير بين حراس المصري في الدوري والكونفدرالية موضحًا أن جاهزية الحراس الأربعة للمصري وتقارب مستواهم هي كلمة السر في احداث عملية التدوير.

وأوضح نصر في تصريحات لـ"الخليج 365": "عصام ثروت حمى عرين المصري في الدوري بينما أحمد مسعود دافع عن حراسة المرمى في مباراتي القطن ومازيمبي، المتابع للمباريات لن يجد فوارق في مستوى الحراس".

وواصل: "لدينا محمد شحاتة والصاعد إيهاب العايدي، نتمنى أن تتاح لهم فرصة المشاركة لأن مستوياتهما كبيرة للغاية، قد يرى البعض أن وجود أربعة حراس مميزين يمثل أزمة للجهاز الفني، لكن الأهم من الموهبة هو عقلية الحراس الذين نملكهم وتقبلهم لفكرة المداورة من عدمها حسب احتياجات المباريات".

وأكمل نصر تصريحاته: "الفريق الجيد هو من يملك حراس مرمى مميزين، والمصري محظوظ بهذا الرباعي غير أن فريق الشباب يملك مجموعة واعدة من الحراس على رأسهم محمد حمدي الذي سبق تصعيده في وقت سابق".

وختم مدرب حراس المصري: "حراس المصري الموجودين حاليا يرتبطون بالنادي بعقود طويلة أخرهم أحمد مسعود الذي جدد عقده مطلع هذا الموسم، نتمنى أن نطور مستواهم بالشكل الذي يليق بالمصري ويساهم في حصد النادي للقب القاري".