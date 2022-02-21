شاهد.. لقطة طريفة بين مدرب سموحة ولاعب المقاولون خلال مباراة الفريقين

القاهرة - سامية سيد - فى لقطة طريفة، داعب أحمد سامي المدير الفني لسموحة أحد لاعبى المقاولون العرب خلال إلقائه رمية تماس، فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليا باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن لقاءات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة كالتالى:

الهانى سليمان في حراسة المرمي وامامه رجب نبيل واحمد عبد الحكم وخالد عبد الفتاح وأحمد جمال وفي وسط الملعب محمود حليمو ومحمد كناريا ومصطفي الخواجه و عبد الكبير الوادي وفي الهجوم حسين فيصل ومروان حمدي .

وفى المقابل، أعلن محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون العرب تشكيل فريقه لمباراة سموحة، والذى يضم كلا من: حراسة المرمى- أحمد عربي، خط الدفاع- باسم علي، محمود عزت، محمد سمير، حسن الشامي.، خط الوسط - محمد مجلي، أحمد عفيفي، عماد فتحي، لويس ادوارد، الهجوم - امادوا انياص، أحمد علي.

ويتواجد المقاولون في المركز الـ15 في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط من الفوز في مباراة والتعادل في 4 مباريات والخسارة في مثلهم وأحرز لاعبوه 10 أهداف ودخل مرماه 13 هدفا بينما يدخل سموحة بالمركز الرابع ولديه 18 نقطة بعد الفوز بـ 5 مباريات والتعادل في 3 مواجهات والخسارة في مباراة واحدة وسجل لاعبوه 16 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا.