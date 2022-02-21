شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم يوقع عقود تدريب الإسماعيلي خلفا لبراون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع حمد إبراهيم نجم الإسماعيلي الأسبق عقود تدريب الدراويش، منذ قليل، خلفا الأرجنتيني خوان براون المدير الفني السابق الذى رحل عن منصبه بعد الخسارة من بيراميدز.

وعقد حمد ابراهيم جلسة مع رئيس الإسماعيلى تم خلالها الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد والجهاز المعاون.

ومن المقرر أن يعلن الإسماعيلي عن تعيين حمد إبراهيم مديرا فنيا للفريق بعد قليل، ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الجونة عصر الأربعاء المقبل بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري.