شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم يوقع عقود تدريب الإسماعيلي خلفا لبراون والان مع تفاصيل الخبر
وعقد حمد ابراهيم جلسة مع رئيس الإسماعيلى تم خلالها الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد والجهاز المعاون.
ومن المقرر أن يعلن الإسماعيلي عن تعيين حمد إبراهيم مديرا فنيا للفريق بعد قليل، ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الجونة عصر الأربعاء المقبل بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري.
وانتظر مسئولو النادى الإسماعيلى عودة حمد إبراهيم المدرب العام لبيراميدز من زامبيا حيث واجه الفريق السماوى نظيره زاناكو الزامبى بالكونفدرالية، وذلك لعقد جلسة مع المدرب لتوقيع عقود توليه تدريب الدراويش خلفاً للأرجنتينى خوان براون الذى رحل عن منصبه خلال الساعات الأخيرة.
وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، تكليف أشرف خضر ومحمد حمص بقيادة تدريبات الفريق يومى الجمعة والسبت لحين إعلان التعاقد مع الجهاز الفني الجديد.