شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مباراة فاركو وطلائع الجيش فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق الأول لكرة بنادي فاركو تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش فى الثامنة مساء اليوم على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : عبد الله بكرى _ أحمد عبد العزيز "مودي" رامي صبري.

خط الوسط : جابر كامل _ جيفرسون اينكادا _ محمود عماد _ محمود حمادة.

خط الهجوم : شكري نجيب _ وليد علي _ عمرو جمال.

ويجلس على مقاعد البدلاء :

محمد سعيد " شيكا" _ عزمي غوما _ علي بهيج _ أحمد شريف _ محمود جهاد _ أحمد عوض _ أحمد الصغيري _ رزقي حمرون _ محمد أسامة.

بينما جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى: محمد بسام وخالد سرحان وعمرو عماد وأحمد عبد الرحمن وجون أنطوى ومحمد جابر ومحمد ناصف ومهند لاشين ومحمد على والطيب فتحى ومصطفى محمود.