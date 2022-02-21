شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإنتاج الحربى وشوقى غريب أول الحضور فى عزاء خالد مهدى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص شوقى غريب المدير الفني السابق لنادي الانتاج الحربي والمنتخب الأولمبي، واللواء أشرف عامر رئيس النادي، على التواجد فى عزاء خالد مهدي الذى رحل أمس الأحد بعد صراع استمر 12 عاما مع المرض.

وشيع الآلاف من مدينة زفتي بمحافظة الغربية جثمان الراحل خالد مهدى مدير الكرة السابق للإنتاج الحربي لمثواه الأخير، بعدما غادر عالمنا فجر أمس بعد صراع طويل مع المرض.

وكان لاعبو فريق الإنتاج الحربي حرصوا على أداء صلاة الغائب على خالد مهدي مدير الكرة السابق بالفريق الحربي، والذى وافته المنية صباح أمس الأحد.

جدير بالذكر أن خالد مهدي عمل لسنوات طويلة مع الإنتاج الحربي ويرتبط بعلاقة قوية مع كل اللاعبين وأفراد الجهاز الفني.

وأصدر نادى الانتاج الحربى بقيادة اللواء أشرف عامر بياناً نعى خلاله الراحل خالد مهدى مدير الكرة السابق للنادى الذى غادر عالمنا أمس، وجاء نص البيان: "ينعى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى الإنتاج الحربى الكابتن خالد مهدى الذى وافته المنية فجر اليوم ونسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".



عزاء خالد مهدي (1)



عزاء خالد مهدي (2)



عزاء خالد مهدي (3)