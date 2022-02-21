شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الشناوى وظهور خالد بيبو أبرز مشاهد مران الأهلي الإثنين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك فيديو لملخص مران الفريق الأحمر الوحيد قبل مباراته ضد المقاصة غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري العام.

وشهد مران الإثنين عودة محمد الشناوي للمشاركة في التدريبات الجماعية وجاهزيته للمشاركة في المباريات، بخلاف ظهور خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين لإنهاء إجراءات انتقال محمد المغربي ومحمد ياسر لاعبي فريق الشباب إلى نادي تيبليسته التشيكي لمدة موسمين ونصف.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا مغلقًا اليوم، استعدادًا لخوض مباراة مصر المقاصة في الدوري غدًا.

وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد فخري وزياد طارق ومحمد أشرف.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم الاثنين بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٤٨ ساعة بعد مباراة الهلال السوداني الأخيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مصر المقاصة في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها الثامنة مساء غد الثلاثاء على ملعب الأهلي We السلام.