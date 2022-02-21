شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يدرس الدفع بعبد الغنى فى وسط الملعب أمام الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك الدفع بمحمد عبد الغني مدافع الفريق في مركز وسط الملعب المدافع في مباراة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب كارتيرون في تأمين وسط الملعب تحسبًا لاستمرار غياب طارق حامد لاعب وسط الفريق الذي يعاني من كدمة في الركبة أبعدته عن الملاعب منذ ما يقرب من شهرين.

ويخضع طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاختبار طبي اليوم علي هامش تدريب الفريق لمعرفة إمكانية مشاركته في مباراة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال افريقيا ويحتاج الزمالك للفوز في مباراة الوداد المغربي للحفاظ علي فرصه في التأهل للدور المقبل في ظل احتلال الزمالك للمركز الثالث في مجموعته برصيد نقطتين. وتٌعد مواجهة الزمالك المقبلة أمام الوداد المغربى هى الرابعة فى تاريخ مواجهات الفريقين، حيث التقى الفريقان فى 3 مباريات، فاز الزمالك فى اثنتين وخسر واحدة.

فى عام 2003 التقى الزمالك مع الوداد فى بطولة كأس السوبر الأفريقى، وفاز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفى عام 2016 التقى الفريقان مرتين فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، فاز الزمالك فى الذهاب 4\0 ،و وفى العودة خسر 5\2 ، و نجح الأبيض فى الصعود لنهائى البطولة .

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، بينما يحتل بترو أتلتيكو الأنجولي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتي الوداد المغربي فى المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل ساجرادا ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة