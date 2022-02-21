شكرا لقرائتكم خبر عن معلول وعبد المنعم جاهزان للمشاركة مع الأهلى فى مباراة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادي الأهلي عن أن الثنائي علي معلول ومحمد عبد المنعم سيكونان جاهزين رفقة الفريق الأحمر في مباراته ضد صن داونز الجنوب أفريقي في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، رغم استبعادهما من قائمة مباراة المقاصة غدًا الثلاثاء بعاشر جولات مسابقة الدوري المصري.

قال المصدر أن الجهاز الفني للأهلي فضل استبعاد الثنائي من قائمة مباراة المقاصة لإراحتهم وعدم تعرضهما للإجهاد بعد شكوى معلول من الإجهاد وعبد المنعم من الكدمة في الرأس التي تعرض لها في مباراة الهلال السوداني.

أوضح المصدر أن علي معلول ومحمد عبد المنعم سينتظمان في تدريبات الأهلي الجماعية عقب استئناف التدريبات الجماعية فور الانتهاء من مواجهة المقاصة بالدوري وبدء التحضير لمباراة صن داونز بالبطولة الأفريقية.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا مغلقًا اليوم، استعدادًا لخوض مباراة مصر المقاصة في الدوري غدًا.

وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد فخري وزياد طارق ومحمد أشرف.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم الاثنين بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٤٨ ساعة بعد مباراة الهلال السوداني الأخيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مصر المقاصة في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها الثامنة مساء غد الثلاثاء على ملعب الأهلي We السلام.