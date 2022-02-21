شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يحشد 22 لاعبا لمواجهة الأهلي غدا فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للمقاصة، بقيادة تامر مصطفى، قائمة فريقه التى ستدخل معسكرا مغلقا اليوم، الاثنين، استعدادا لمباراته ضد الأهلي غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري.

وشهدت قائمة المقاصة ضم 22 لاعبا وهم: محمد مجدي، احمد طارق سليمان، خالد صلاح، أحمد صبيحة، أحمد منعم، علي فتحي، علي المصري، محمودعقل، حسام عبد الواحد، علي غزال، كريم حلاوة، محمد ليلة، محمد مُسعد، مصطفى صاصا، زياد أشرف، هشام حافظ، سعيد الونش، محمد لالا، كريم فرحات، سيرجي ايريك، رشيد أحمد، وجوزيف أتولي.

فيما أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا مغلقًا اليوم، استعدادًا لخوض مباراة مصر المقاصة في الدوري غدًا.

وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد فخري وزياد طارق ومحمد أشرف.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم الاثنين بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة بعد مباراة الهلال السوداني الأخيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مصر المقاصة في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها الثامنة مساء غد الثلاثاء على ملعب الأهلي والسلام.