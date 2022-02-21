شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مران الأهلي استعداداً لمواجهة المقاصة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، الاثنين، استعدادًا لخوض مباراة المقاصة فى الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها فى الثامنة مساء غد، الثلاثاء، على ملعب الأهلي والسلام.



وقبل انطلاق مران الأهلي اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لمدة نصف ساعة، حرص خلالها على استعراض نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس.

وبعد ذلك خاض لاعبو الأهلي جانبًا من التدريبات البدنية بالكرة تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق.

وقاد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، جانبًا من التدريبات الفنية والخططية خلال فقرات المران الجماعي للفريق، حرص خلالها على تنفيذ بعض الجمل الفنية المحددة.

واختتم موسيماني فقرات مران الأهلي بإجراء تقسيمة بين 3 فرق شهدت منافسة قوية بين جميع اللاعبين المشاركين.

وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى، الرباعي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء حراس مرمى الفريق في جانب من التدريبات البدنية والفنية المتنوعة.





تدريبات فى الجيم لـ معلول وعبد المنعم



واكتفى على معلول ظهير أيسر الفريق بأداء جلسة تدريبات بدنية في الجيم على هامش المران الجماعي، بعدما اشتكى من إجهاد فى عضلة السمانة، وفضل الجهاز الفني منحه برنامجًا تدريبيًّا منفردًا في الجيم.

وقام محمد عبد المنعم مدافع الفريق بأداء جلسة علاج طبيعي في الجيم، وذلك لتفادي الإجهاد بعد الكدمة القوية التي تعرض لها في الرأس، أثناء مشاركته في مباراة الهلال السوداني الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا.

غياب أيمن أشرف



وغاب أيمن أشرف لاعب الفريق عن المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم. وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، إن اللاعب اشتكى من آلام في الركبة ويؤدى برنامجًا تدريبيًّا منفردًا، وفقًا لما حدده الجهاز الطبي للاعب، وسوف يغيب عن التدريبات الجماعية للفريق لحين تعافيه وانتهاء برنامجه التأهيلي.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الاثنين بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة، بعد مباراة الهلال السوداني التي خاضها الفريق الجمعة الماضي فى الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة دوي أبطال أفريقيا.

الأهلي خاض حتى الآن 7 مباريات في بطولة الدوري الممتاز، حقق الفوز في 6 منها وتعادل في واحدة، وجمع 19 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز فى مباراة المقاصة غدا.