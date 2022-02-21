شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرحب بعودة الشناوى للتدريبات الجماعية للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النادي الأهلى من خلال حسابه على موقع تويتر على الترحيب بعودة حارس مرماه محمد الشناوي بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة الذى تعرض لها مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا في الكاميرون، وذلك من خلال تغريدة على تويتر كتبوا فيها: "مرحباً بعودتك".



الأهلى على تويتر

من ناحية أخرى نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على فيس بوك صورة من حضور خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء لمران فريق الكرة قبل مواجهة مصر المقاصة، وحرص بيبو على مصافحة كل اللاعبين وعلى رأسهم محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الفريق وعلقت الصفحة قائلة: "تواصل أجيال".

ويخوض فريق الكرة بالنادي الاهلي مساء اليوم، الاثنين، تدريبه الأول والأخير استعداداً لمباراة المقاصة المقرر لها الثامنة مساء غد الثلاثاء باستاد الأهلي والسلام فى الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



محمد الشناوى

ويعلن موسيماني عقب مران اليوم قائمة الفريق لمواجهة المقاصة والتي ستشهد عودة أيمن أشرف الذي غاب عن مباراة الهلال السوداني ببطولة أفريقيا للإيقاف.



الشناوى

ويتدرب الفريق اليوم بعدما حصل على راحة لمدة 48 ساعة عقب العودة من السودان مساء الجمعة الماضي عقب التعادل مع الهلال سلبياً في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا ، حيث منح موسيماني لاعبي الفريق راحة لمدة يومين بسبب حالة الإجهاد التي يعاني منها الفريق حالياً نتيجة ضغط المباريات.