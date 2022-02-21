شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق ودرى وأبو السادات فى التشكيل الجديد للجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد وجود محمد فاروق وتامر درى وتحسين أبو السادات فى التشكيل الجديد للجنة الحكام الرئيسية التى سيعتمدها اتحاد الكرة فى اجتماعه المنعقد حاليًا بمقر الجبلاية.

واعتذر ياسر عبد الرءوف الحكم الدولى السابق عن التواجد فى التشكيل الجديد فى اللجنة، بعدما تلقى عرضا للعمل كنائب لعصام عبد الفتاح رئيس اللجنة حيث اشترط عبد الرؤوف رئاسة اللجنة للتواجد فى الفترة المقبلة.

وهناك بعض الأسماء التى اقتربت أيضًا من التشكيل الجديد للجنة الحكام مثل شريف صلاح وأحمد أبو العلا.

من ناحية أخرى، اعتذر أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة عن عدم تولى مهمة المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى فى المرحلة المقبلة خلفا لشوقى غريب الذى تم توجيه الشكر له مؤخرا.

وأرجع أحمد سامى سبب الاعتذار لأنه يفضل العمل مع الأندية التى ترتبط بمباريات مستمرة على التوالى، سواء فى مسابقة الدورى أو كأس مصر، بعكس العمل فى المنتخبات الوطنية التى تخوض مباريات ومعسكرات كل فترة، وفقا للأجندة الدولية، وهو ما يجعله يفضل الاستمرار مع فريقه سموحة فى الوقت الحالى.

ويستكمل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، اليوم الاثنين ، اجتماعه الممتد من الثلاثاء الماضى لمناقشة بعض الملفات الحيوية والمطروحة على مائدة الجبلاية والتى لم يتم حسمها فى الجلسة الأولى.

ويناقش المجلس فى جلسة اليوم التصور الذى وضعه عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام لتطوير اللجنة، حيث سيتم حسم تعيين نائب لرئيس اللجنة من عدمه خاصة وأن ياسر عبد الرؤوف اعتذر عن منصب النائب وطلب أن يكون رئيس اللجنة، وسيناقش المجلس التصور الجديد المقدم من عصام عبد الفتاح للتشكيل الجديد للجنة وخطة التطوير قبل اعتمادها بشكل رسمى ومن ثم إعلانها.

كما سيتخذ المجلس قراره النهائى اليوم بشأن مصير كأس مصر فى الموسم الماضى، بعدما عقد جمال علام ونائبه خالد الدرندلى اجتماعا مغلقا أمس مع الشركة الراعية لمناقشة كافة التصورات الخاصة بالبطولة، ومن ثم عرض الأمر على المجلس لاتخاذ القرار النهائى باستكمال البطولة أو إلغائها، كما سيناقش المجلس ترتيبات معسكر المنتخب لمباراتى السنغال فى تصفيات كأس العالم والمقرر لهما يومى 25 و29 مارس المقبل.

من جانبه، كشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه تم تقديم مباريات الجولة الـ13 إلى 16 و17 و18 مارس، بناء على طلب كارلوس كيروش، قائلا: "قررنا تقديم مباريات الجولة 13 بالدوري من أجل مشاركة اللاعبين في الأندية غير المشاركة في مسابقات أفريقيا بناء على رغبة كيروش".

وأضاف عضو اتحاد الكرة أن معسكر المنتخب سينطلق بشكل نهائى 20 مارس بعدما تعذر اقامته يوم 10 كما كان مقترحا، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة خاطب الجهات الأمنية من أجل حضور أكبر عدد من الجماهير في مباراة مصر والسنغال، واستاد القاهرة يستعد لاستقبال مباراة مصر والسنغال بصفة رسمية.