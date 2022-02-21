7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين 21 / 2 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، الأهلي يُجري فحوصات شاملة لـ"قلب ورئة" بدر بانون، و تعافى حازم إمام من إصابة الأمامية وكارتيرون يحدد موقفه من موجهة الوداد.

الأهلي يُجري فحوصات شاملة لـ"قلب ورئة" بدر بانون

يخضع الدولي المغربي بدر بانون مدافع الأهلي لفحوصات طبية شاملة على القلب والرئة من أجل معرفة حالته الصحية بعد غيابه الفترة الماضية عن المباريات والتدريبات بسبب الأزمة الصحية التى تعرض لها نتيجة إصابته بفيروس كورونا مرتين خلال فترة قصيرة.

تعافى حازم إمام من إصابة الأمامية وكارتيرون يحدد موقفه من موجهة الوداد

تعافى حازم إمام ظهير أيمن فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الأمامية منذ بطولة كأس الرابطة، وأدت لابتعاده عن المشاركة فى مواجهتى بترو أتلتيكو وساجرادا سبيرانسا الأنجولى بدورى أبطال أفريقيا وكذلك مواجهة سموحة فى الدورى.

توصية طبية باستبعاد الشناوى من قائمة الأهلي للمقاصة.. والفحص يحسم الجدل

يحدد الجهاز الطبي للأهلي قبل مران اليوم، الاثنين، موقف محمد الشناوى حارس الفريق من دخول قائمة الأحمر لمباراة المقاصة غداً فى الدورى، ورغم جاهزية الشناوى بنسبة كبيرة للدخول ضمن القائمة، إلا أن الجهاز الطبي يُفضل تأجيل مشاركته فى المباريات، وإن كان ذلك سيتحدد وفقاً للفحص الطبي الذى سيخضع له الحارس قبل مران اليوم.

موسيمانى يبحث عن حل لأزمة العقم الهجومى لشريف وحسام حسن قبل مواجهة المقاصة

يخصص الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، جانبا من مران اليوم، الاثنين، للمهاجمين لحل العقم التهديفى الذى أصاب الثنائى محمد شريف وحسام حسن مهاجمى المارد الأحمر الفترة الأخيرة، ويعاني محمد شريف مهاجم الأهلي الأساسي من غياب التسجيل منذ فترة، فيما يغيب صلاح محسن عن مباريات الأهلي منذ عدة أسابيع للإصابة، كما عانى حسام حسن المهاجم الثالث فى الفريق من إصابة حرمته من المشاركة عدة أسابيع قبل أن يعود للمشاركة كبديل أمام الهلال السوداني لكنه لم يسجل.

أحمد سامى يعتذر عن عدم تدريب المنتخب الأولمبى خلفاً لشوقى غريب

اعتذر أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة عن عدم تولى مهمة المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى فى المرحلة المقبلة خلفا لشوقى غريب الذى تم توجيه الشكر له مؤخرا.

الأهلي يطالب موسيماني بتقرير عن ميكيسوني تمهيداً لتنفيذ قرار الاستغناء

يواجه الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب الأهلي شبح الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري حال استمراره على نفس الأداء المتواضع مع الفريق.

عماد النحاس يدخل دائرة المرشحين لتدريب المنتخب الأولمبى