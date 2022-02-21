شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يرفض ضم عناصر جديدة لجهازه فى بيراميدز بعد رحيل حمد ومختار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، إجراء تعديلات على جهازه المعاون وضم عناصر جديدة بعد رحيل حمد إبراهيم المدرب العام من أجل تولى مهمة قيادة فريق الإسماعيلى خلفاً للأرجنتينى خوان براون المدير الفنى السابق الذى رحل عن منصبه عقب الخسارة من بيراميدز، كما رحل المدرب عمرو مختار من أجل الانضمام لجهاز الأرجنتيني رودلفو أروابارينا للعمل معه كمدرب ضمن جهازه المعاون فى منتخب الإمارات.

وفضل إيهاب جلال أن يكمل مهمته مع بيراميدز بالجهاز المعاون الحالى الذى يضم محمود فتح الله وأحمد حسام وعلى طه ومصطفى كمال مدرب الحراس.

ويعقد رئيس النادى الإسماعيلى اجتماعاً فى الوقت الحالى مع حمد إبراهيم بمكتبه فى القاهرة، عقب وصول المدرب فجر اليوم من زامبيا، حيث واجه زاناكو الزامبى فى الكونفدرالية، وذلك لتوقيع عقود تدريب الدراويش ومناقشة أسماء الجهاز المعاون له خلال الفترة المقبلة.

ويعلن مجلس إدارة النادى الاسماعيلى، اليوم الاثنين، تنصيب حمد إبراهيم مديراً فنياً لفريق الكرة، وترك المجلس للمدرب حرية اختيار جهازه المعاون بالكامل فيما تم الاستقرار على تعيين القيصر حسنى عبد ربه رئيساً لجهاز الكرة بالنادى الاصفر.

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، تكليف أشرف خضر ومحمد حمص بقيادة تدريبات الفريق يومى الجمعة والسبت لحين إعلان التعاقد مع الجهاز الفني الجديد.