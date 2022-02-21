شكرا لقرائتكم خبر عن تاو ومعلول وعبد المنعم وأيمن أشرف على رأس 9 لاعبين خارج الأهلى أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تسعة لاعبين من صفوف فريقه استعدادًا لخوض مباراة مصر المقاصة فى الدوري غدًا، وضمت قائمة المستبعدين كلا من: "أيمن أشرف ومحمد عبد المنعم وعلى معلول وبيرسى تاو وبدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدى ومحمود متولى للإصابة، ووليد سليمان لأسباب فنية"، فيما عاد محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأحمر للقائمة بعد تعافيه من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية التى تعرض لها مع منتخب مصر فى أمم أفريقيا.

وضمت قائمة الأهلى لمواجهة مصر المقاصة كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد فخري وزياد طارق ومحمد أشرف.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم الاثنين بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة بعد مباراة الهلال السوداني الأخيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مصر المقاصة في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها الثامنة مساء غد الثلاثاء على ملعب الأهلي و السلام.

واكتفى علي معلول ظهير أيسر الفريق بأداء جلسة تدريبات بدنية في الجيم على هامش المران الجماعي، بعد أن اشتكى من إجهاد فى عضلة السمانة، وفضل الجهاز الفني منحه برنامجًا تدريبيًّا منفردًا في الجيم.

وقام محمد عبد المنعم مدافع الفريق بأداء جلسة علاج طبيعي في الجيم، وذلك لتفادي الإجهاد بعد الكدمة القوية التي تعرض لها في الرأس، أثناء مشاركته في مباراة الهلال السوداني الأخيرة في دوري أبطال إفريقيا.

وغاب أيمن أشرف لاعب الفريق عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق اليوم. وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، إن اللاعب اشتكى من آلام في الركبة ويؤدي برنامجًا تدريبيًّا منفردًا، وفقًا لما حدده الجهاز الطبي للاعب، وسوف يغيب عن التدريبات الجماعية للفريق لحين تعافيه وانتهاء برنامجه التأهيلي.