شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تعتمد نتيجة انتخابات نادى الزمالك رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت اللجنة الأولمبية نتيجة انتخابات نادى الزمالك التى أجريت الجمعة الماضى، وأسفرت عن فوز قائمة مرتضى منصور برئاسة القلعة البيضاء لأربع سنوات مقبلة.

وأقرت اللجنة الأوليمبية صحة إجراء انتخابات الزمالك بعدما اكتمل النصاب القانونى بحضور 47395 عضو من إجمالى الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية والبالغ عددهم 94275 عضو.

وجاء تشكيل مجلس الإدارة كالتالي:

مصطفى كامل عبد الباسط مصطفى هدهود نائب الرئيس ١٨٨٢٤ صوتا

خالد إبراهيم محمد لطيف أمين الصندوق ٢٠٨٥٢ صوتا

جمال محمد عبد الحميد مصطفى عضو مجلس إدارة ١٩٧٧٥ صوتا

أحمد مرتضى أحمد محمد منصور عضو مجلس إدارة ١٨٥١٢ صوتا

علاء الدين مختار محمد مقلد عضو مجلس إدارة ١٧٩٩٠ صوتا

مريم رزق نصحي عضو مجلس إدارة ١٦٧٥٠ صوتا

سليمان حميد وهدان عمارة عضو مجلس إدارة ١٥٥٤٦ صوتا

علاء الدين ناجي أحمد أبو العلا عضو مجلس إدارة ١٤٨١٣ صوتا

بسنت سيد مصطفى جوهر عضو مجلس إدارة (شباب) ٢٣١٤٦ صوتا

أحمد محمد عمر دعبس عضو مجلس إدارة (شباب) ١٧٣٢٠ صوتا

محمود محمد محمود محمد طه عضو مجلس إدارة (شباب) ١٦٨١٣صوتا



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