شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يحمس جماهير الزمالك تمهيداً لعودته للمشاركة مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص طارق حامد على طمأنة جماهير الزمالك ومتابعيه على الحالة الصحية له منذ الإصابة الذى تعرض لها فى وقت سابق وأبعدته عن مباريات الفريق، وذلك من خلال صورة من داخل الجيم علق عليها وكتب: "خطوة وحيدة على الوقت المناسب"، فى إشارة إلى إمكانية مشاركة الزمالك بالمباراة المقبلة أمام الوداد المغربى.



طارق حامد

ذلك يأتى مع خضوع طارق حامد، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاختبار طبى من أجل تحديد موقفه من مرافقة بعثة فريقه فى رحلة المغرب استعدادًا لمواجهة الوداد فى الجولة الثالثة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

ويعاني طارق حامد من إصابة بكدمة فى الركبة يخوض على إثرها تدريبات تأهيلية منذ انطلاق بطولة كأس الرابطة، حيث لم يشارك اللاعب فى أى مران جماعى أو مباراة رسمية مع فريقه من حينها.

ويقترب طارق حامد من مرافقة بعثة فريق الزمالك خلال رحلة المغرب، خاصة أن كافة المؤشرات تشير إلى شفاء اللاعب وجاهزيته من الناحية الطبية للعودة للتدريبات الجماعية، ومن ثم المشاركة فى التدريبات.

ويبدأ فريق الزمالك استعداده لمواجهة الوداد المغربي اليوم دون راحة، عقب وصول الفريق إلى القاهرة صباح أمس، الأحد، قادما من أنحولا عقب التعادل مع ساجرادا الأنجولي سلبيا فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.