شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدمت الأندية المصرية فى الجولة الأفريقية بالكونفدرالية ودوري الأبطال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الأندية المصرية مسيرتها فى المسابقات القارية بدور المجموعات، سواء فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، أو دورى أبطال أفريقيا، حيث يمثل مصر 4 أندية فى البطولتين، وهي بيراميدز والمصرى بالكونفدرالية، والأهلي والزمالك فى دوري أبطال أفريقيا، ونلقى الضوء فى السطور التالية على نتائج الاندية المصرية فى هذه الجولة الأفريقية..

س: ما هى نتائج الأندية المصرية فى هذه الجولة الأفريقية؟

ج: استعادت الأندية توازنها فى تلك الجولة بعد النتائج غير المرضية فى الجولة الأولى، حقق المصرى انتصاراً مستحقاً على مازيمبي، كما واصل بيراميدز سلسلة تألقه خارج الديار ليهزم زاناكوا الزامبي بالكونفدرالية، فيما تعادل الزمالك مع ساجرادا سلبياً وهى نفس نتيجة الأهلى مع الهلال السودانى بدوري الابطال.

س: ماذا يحتاج الأهلى من مواجهة صن دوانز الجولة المقبلة؟

ج: يدخل النادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، تحدياً قوياً عندما يلتقى صن داونز الجنوب أفريقي فى التاسعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، فى لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر للفوز وانتزاع صدارة مجموعته التي يهيمن عليها صن داونز بعد خوض جولتين، ويسعى الأهلي لترسيخ عقدته أمام صن داونز بعدما كان سبباً فى خروج الفريق الجنوب أفريقي من آخر نسختين بدوري أبطال أفريقيا.

س: وماذا عن موقف الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا؟

ج: تعثر نادي الزمالك بتعادل جديد فى مجموعته بدوري أبطال أفريقيا، بعد تعادله سلبياً مع ساجرادا الأنجولي خارج الديار، وكان الأبيض قد استهل مشواره في دور المجموعات بالتعادل على أرضه أمام بترو أتليتكو الأنجولي بهدفين لمثلهما، ويحتل الزمالك المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطتين، خلف بترو أتليتكو صاحب الصدارة بـ 4 نقاط، والوداد صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ويحل ساجرادا في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

س: ماذا قدم بيراميدز فى الكونفدرالية حتى الآن؟

ج: واصل فريق بيراميدز عروضه القوية خارج الديار بعدما حقق فوزاً ثميناً على نظيره زاناكو الزامبي بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما باستاد "ناشيونال هيروز" بمدينة لوساكا العاصمة الزامبية، فى إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، وسجل ثنائية بيراميدز الجنوب أفريقى فاجرى لاكاى، ورفع بيراميدز رصيده لـ 6 نقاط محتلاً صدارة المجموعة الأولى، ويأتى الصفاقسى التونسى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، وأهلى طرابلس فى المركز الثالث وزاناكو فى المركز الرابع بدون نقاط.

س: وماذا عن موقف المصرى البورسعيدى فى الكونفدرالية؟

ج: نجح فريق المصرى البورسعيدى فى تحقيق فوز تاريخى على مازيمبى الكونغولى بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ووصل المصرى للنقطة الرابعة فى صدارة المجموعة الثالثة لبطولة الكونفدرالية، بينما حل مازيمبى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ثم القطن الكاميرون فى المركز الثالث بنقطة واحدة وأخيرا أوتوهو دى أويو فى المركز الرابع بدون نقاط.

ونحج نادى المصرى فى تحسين سجل المصريين أمام مازيمبى الكونغولى بتحقيق الفوز الخامس للأندية المصرية أمام بطل الكونغو الذى نجح في الفوز فى 8 مباريات سابقة، واستطاع مازيمبى الفوز على كل من الزمالك "4 مباريات" وسموحة "مباراتين" والإسماعيلى "مباراة" والأهلى "مرة"، في مقابل السقوط 5 مرات فقط.