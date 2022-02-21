شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الزمالك والوداد قبل موقعة المغرب فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك مع نظيره الوداد المغربى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، فى اللقاء المحدد له السبت المقبل بالمغرب، وكان الزمالك قد تعادل مع بترو أتلتيكو الأنجولى 2\2 فى الجولة الأولى، ثم تعدال أيضا مع ساجرادا الأنجولى سلبيا.

وتٌعد مواجهة الزمالك المقبلة أمام الوداد المغربى هى الرابعة فى تاريخ مواجهات الفريقين، حيث التقى الفريقان فى 3 مباريات، فاز الزمالك فى اثنتين وخسر واحدة.

فى عام 2003 التقى الزمالك مع الوداد فى بطولة كأس السوبر الأفريقى، وفاز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفى عام 2016 التقى الفريقان مرتين فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، فاز الزمالك فى الذهاب 4\0 ،و وفى العودة خسر 5\2 ، و نجح الأبيض فى الصعود لنهائى البطولة .

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، بينما يحتل بترو أتلتيكو الأنجولي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتي الوداد المغربي فى المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل ساجرادا ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة.