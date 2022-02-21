شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلى يجتمع مع حمد إبراهيم لتوقيع عقود تدريب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد رئيس النادى الإسماعيلى اجتماعاً فى الوقت الحالى مع حمد إبراهيم المدرب العام لبيراميدز بمكتبه فى القاهرة، عقب وصول المدرب فجر اليوم من زامبيا، حيث واجه زاناكو الزامبى فى الكونفدرالية، وذلك لتوقيع عقود تدريب الدراويش ومناقشة أسماء الجهاز المعاون له خلال الفترة المقبلة.

ويعلن مجلس إدارة النادى الاسماعيلى، اليوم الاثنين، تنصيب حمد إبراهيم المدرب العام لنادى بيراميدز مديراً فنياً لفريق الكرة خلفاً للأرجنتينى خوان براون المدير الفنى السابق الذى رحل عن منصبه عقب الخسارة من بيراميدز ، وترك المجلس للمدرب حرية اختيار جهازه المعاون بالكامل فيما تم الاستقرار على تعيين القيصر حسنى عبد ربه رئيساً لجهاز الكرة بالنادى الاصفر.

وانتظر مسئولو النادى الإسماعيلى عودة حمد إبراهيم المدرب العام لبيراميدز من زامبيا حيث واجه الفريق السماوى نظيره زاناكو الزامبى بالكونفدرالية، وذلك لعقد جلسة مع المدرب لتوقيع عقود توليه تدريب الدراويش خلفاً للأرجنتينى خوان براون الذى رحل عن منصبه خلال الساعات الأخيرة.

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، تكليف أشرف خضر ومحمد حمص بقيادة تدريبات الفريق يومى الجمعة والسبت لحين إعلان التعاقد مع الجهاز الفني الجديد.