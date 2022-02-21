الأولمبية تعتمد فوز مرتضى منصور بانتخابات الزمالك.. مستند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، نتيجة انتخابات نادي الزمالك، التي أقيمت خلال شهر فبراير الحالي.

وأسفرت الانتخابات عن فوز قائمة مرتضى منصوربالكامل.

وأرسلت اللجنة الأولمبية خطابا إلى مجلس إدارة الزمالك ، يفيد باعتماد نتيجة الانتخابات، وجاء تشكيل مجلس الإدارة كالتالي:

مرتضى منصور رئيسا لمجلس الإدارة بعد حصوله على ٢١١٠٩ صوتا، ومصطفى هدهود نائبا للرئيس بـ ١٨٨٢٤ صوتا، وخالد لطيف أمينا للصندوق بـ ٢٠٨٥٢ صوتا.

وضمت عضوية المجلس جمال عبد الحميد بـ ١٩٧٧٥ صوتا، وأحمد مرتضى بـ ١٨٥١٢ صوتا، وعلاء مقلد بـ١٧٩٩٠ صوتا، ومريم رزق بـ١٦٧٥٠ صوتا، وسليمان وهدان بـ١٥٥٤٦ صوتا، علاء أبو العلا بـ١٤٨١٣ صوتا.

كما اعتمدت الأولمبية 3 أعضاء تحت السن، وهم: بسنت جوهر بـ ٢٣١٤٦ صوتا، وأحمد دعبس بـ١٧٣٢٠ صوتا، ومحمود طه بـ١٦٨١٣ صوتا.