الخليج 365 يكشف.. سبب يؤجل تجديد تعاقد موسيماني مع الأهلي وخلاف بسيط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الحكيم طه:

تسبب ضغط مباريات الفريق الأول بالنادي الأهلي سواء علي المستوي المحلي أو القاري في تأجيل حسم تجديد تعاقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لفترة جديدة.

وعلم مراسل يلا كورة من مصادر خاصة أن هناك بعض البنود التي تم الاتفاق عليها قبل مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي جرت في العاصمة الإماراتية أبوظبي وحصد فيها الفريق الأحمر الميدالية البرونزية للمرة الثانية علي التوالي .

وقال المصدر: "منذ تلك اللحظة لم يكن هناك أي تفاوض بين الطرفين بسبب ضغط المباريات الشديد للفريق، فالأهلي جاء من أبوظبي وسافر بعدها بساعات إلي العاصمة السودانية الخرطوم لمواجهة الهلال في الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أفريقيا، ومنح اللاعبين راحة يومين ودخل الفريق في معسكر مغلق لمواجهة المقاصة المقرر لها مساء غد بالدوري".

وأضاف: "الفريق عقب مواجهة المقاصة سيلتقي مع صنداونز يوم السبت بدوري أبطال أفريقيا، كما أن الفريق سيخوض 8 مباريات في 25 يوماً.. فهل منطقي تشتيت الأذهان في تلك الفترة الحرجة للمدرب والفريق".

وأوضح: "هناك اتفاق تم فعلياً بشأن راتب المدير الفني الذي سيتقاضي 185 ألف دولار برفقة مدرب الاحمال ومخطط الأداء مع وضع شرط جزائي بقيمة 3 شهور في حالة فسخ التعاقد".

وواصل: "هناك خلاف بسيط فقط بين الطرفين، وهو في حال قرر موسيماني الرحيل عن الأهلي يجب أن لا يتضمن جدول المباريات خلال شهر أي مواجهة مع فريق من السداسي الذي يتواجد في صدارة المسابقة أو أي مباراة بدوري الأبطال الأفريقي خلال أسبوعين من رغبته في الرحيل".

وأكمل المصدر حديثه: "هذا البند سيتم حله في جميع الأحوال ولن يكون عائق نحو التجديد حال توافر الوقت المناسب ".

كما شدد المصدر على أن الاتفاق الذي تم يقضي بتجديد التعاقد لمدة ثلاث مواسم بينهم شرط موافقة الطرفين المسبقة لتفعيل الموسم الثالث من العقد".

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة فريق مصر المقاصة في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها الثامنة مساء غد الثلاثاء على ملعب الأهلي We السلام.