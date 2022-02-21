من هما ثنائي الأهلي المعار للدوري التشيكي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أعلن النادي الأهلي عن إعارة محمد مغربي ومحمد ياسر ثنائي فريق الشباب لنادي تيبليتسه التشيكي لمدة موسمين ونصف، مع أحقية الأحمر في استعادة الثنائي أو أحدهما في أي وقت خلال مدة الإعارة في موسم ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

وجاءت إعارة الثنائي مغربي وياسر، استمرارًا لرؤية وخطة النادي الأهلي في إكساب العديد من عناصر قطاع الناشئين المزيد من الخبرات البدنية والفنية، فضلًا عن تسويقهم في السوق الأوروبي وبما يخدم أهداف النادي.

ويرصد الخليج 365 من هم الثنائي محمد مغربي ومحمد ياسر:

محمد مغربي:

مواليد: 28 أبريل عام 2001

المركز: قلب دفاع

القدم: اليسرى

تواجد محمد مغربي لأول مرة هذا الموسم في تشكيل الأهلي الأساسي في مباراة الجونة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الرابطة المصرية، وانتهت بالتعادل بدون أهداف.

شارك مغربي مع الأهلي في 3 مباريات بكأس الرابطة، أمام الجونة، الإسماعيلي، المقاولون.

حصل على ثقة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بعد الأداء المميز الذي ظهر به في مباريات كأس الرابطة المصرية، مما دفعه إلى ضم الشاب إلى قائمة الأحمر في كأس العالم للأندية.

شارك مغربي في التشكيل الأساسي للأهلي أمام مونتيري المكسيكي في افتتاح مشوار الأحمر في كأس العالم للأندية، نجح في حماية عرين الفريق، وحصل على إنذار في الدقيقة 31 وخرج بديلًا في الدقيقة 64، في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.

محمد ياسر:

مواليد: 2001

المركز: مهاجم

القدم: اليمنى ويجيد التسديد بكلتا قدميه

انضم إلى الأهلي وهو في سن الـ17 قادمًا من صفوف شربين

تم تصعيده للفريق الأول منذ ٣ أشهر فقط

شارك كبديل في مباراة المقاولون بكأس الرابطة المصرية، وسجل هدف تم إلغاءه

الموسم الماضي مع فريق الشباب سجل 15 هدفًا

مثله الأهلي ملحيًا: عماد متعب

مثله الأعلى: عالميًا: لويس سواريز وإبراهيموفيتش