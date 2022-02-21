"هداف بدرجة نقاش".. رحلة صعود "كيتو" من الدرجة الرابعة لكتابة التاريخ مع لافيينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

"بدأت ألعب كرة في الشارع وأنا عندي 13 سنة، كنت باخد 70 جنيه".. بتلك الكلمات بدأ محمد ربيع الشهير بـ"كيتو" الحديث عن رحلته مع كرة القدم.

كيتو يلعب بين صفوف لافيينا الناشط بدوري الدرجة الثالثة، وساهم في صعود الفريق إلى دوري الممتاز ب ممثلا عن المجموعة الرابعة.

نشأ ربيع وترعرع في مسكن بسيط بالقناطر الخيرية، وبدأت أقدامه تُلامس كرة القدم وهو في عمر الـ13 عاما، لكنه حرص على استكمال مشواره التعليمي وتخرج في معهد السياحة والفنادق عام 2016.

انتقل صاحب الـ26 عاما بين صفوف العديد من الأندية، فبدأ اللعب بين ناشئين القناطر، ثم انتقل إلى عرب غنيم (حلوان)، ومنه إلى حلوان العام، ثم العياط ثم الواسطى (بني سويف) وأخيرًا لاڤيينا.

"كيتو" بخلاف احترافه كرة القدم، فهو يعمل "نقاش" لسد احتياجاته المعيشية خاصة وأنه متزوج ويعول أسرته.

الخليج 365 تواصل مع كيتو للحديث عن مشواره الكروي وحياته المهنية.. وعن سر اسم شهرته "كيتو" قال: "خالي هو من أطلق علىّ هذا الاسم، كنّا شاريين تلفزيون جديد وشاف إعلان كيتو ومن وقتها يناديني بهذا الاسم".

يحكي كيتو عن بداياته: "الناس في البلد لما شافوني بالعب في الشارع قالولي لازم تروح نادي القناطر".

وتابع: "بالفعل انضممت إلى النادي (كان ينشط بالدرجة الثالثة وقتها)، أتذكر أول يوم لي لعبت مباراة ودية أمام كابتن "قطة" (لا يتذكر الاسم الحقيقي) وأُعجب بإمكانياتي".

وواصل: "كما يعرف الجميع مفيش فلوس للناشئين، بدأت العمل في سن صغير على الرغم من رفض والدي، تعلمت مهنة النقاشة من أحد الأصدقاء وساعدني على ذلك رسوماتي الجيدة".

وأكمل: "بعد فترة لعب مع نادي القناطر تم تصعيدي للفريق الأول وكان وقتها ينشط في الدرجة الرابعة، قلة الأموال جعلتني أترك النادي بعد صبر 7 سنوات (كنا بناخد 70 جنيه في الشهر)".

وأردف هداف لافيينا: "بعد محطتي في القناطر، انتقلت إلى عرب غنيم رابعة في حلوان، ثم حلوان العام تالتة، ثم العياط ومن بعده الواسطى الذي كنّا ننافس معه على الصعود مع للممتاز ب لكن لم نكن نحصل على مستحقاتنا وقبل نهاية الدوري تراجعنا من المركز الأول للرابع (كنت باقول للمدرب مش معايا فلوس أجي الماتش).

وعن مشواره مع لافيينا، قال كيتو: "انتقلت إلى لافيينا مع بداية موسم 2020، وصعدت بالنادي من الدرجة الرابعة للثالثة ومن الثالثة للممتاز ب بالموسم المقبل".

وتابع: "حصلت على لقب هداف الدوري الموسم الماضي، سجلت 15 هدفا خلال 11 مباراة، أما الموسم الحالي فالفارق بيني وبين الهداف 4 أهداف فقط، لكنني لم ألعب الدور الأول بسبب إصابتي في الركبة".

وعن عمله يحكي كيتو: "باشتغل من وأنا عندي 13 سنة، أحب مهنتي وكانت لي بصمة في شقق أصدقائي حتى أن أحدهم طلب مني رسم علم الزمالك بالرغم من إني أهلاوي".

ويختتم كيتو حديثه: "أشجع تشيلسي في أوروبا، كنت أعشق ديديه دروجبا وهو سبب حبي للبلوز".