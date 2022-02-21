4 مفاجآت في قائمة الأهلي للمقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق المقرر أن يخوض مواجهة المقاصة في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري.

ويدخل الفريق معسكرا مغلقا مساء اليوم الإثنين، استعدادا لخوض مواجهة المقاصة الثامنة مساء الثلاثاء.

وشهدت القائمة 4 مفاجآت، بعودة الثنائي محمد الشناوي، ومحمد محمود بعد تعافيهما من الإصابة، فيما قرر موسيماني إراحة عدد من عناصره الأساسية، وهم محمد عبدالمنعم، وعلي معلول، وأيمن أشرف، ووليد سليمان.

واستمر غياب بدر بانون، وبيرسي تاو، وصلاح محسن، ومحمود متولي للإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير

الدفاع: محمود وحيد، ورامي ربيعة، ومحمد أشرف، وياسر إبراهيم، وكريم فؤاد، ومحمد هاني

الوسط: حمدي فتحي، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمد محمود، ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: حسين الشحات، وطاهر محمد طاهر، ولويس ميكيسوني، وأحمد عبد القادر، ومحمد فخري، وزياد طارق، وحسام حسن، ومحمد شريف.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم الاثنين بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٤٨ ساعة بعد مباراة الهلال السوداني الأخيرة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة من 7 مباريات، وله مباراتين مؤجلتين، فيما يحتل المقاصة المركز الـ14 برصيد 8 نقاط من 9 مباريات.