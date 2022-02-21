خاص.. اختبار طبي لطارق حامد في مران الزمالك لحسم موقفه من السفر للمغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

أكد مصدر بنادي الزمالك، أن طارق حامد لاعب الفريق الأبيض، سيخضع لاختبار طبي، لحسم موقفه من السفر مع بعثة الفريق إلى المغرب لمواجهة الوداد المغربي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الوداد المغربي، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويعاني طارق حامد من إصابة بكدمة قوية في الركبة، منعته من المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن طارق حامد سيخضع لاختبار طبي في مران الفريق اليوم، لحسم موقفه من السفر مع الفريق إلى المغرب.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين خلف الوداد صاحب الوصافة برصيد 3 نقاط وبترو أتلتيكو المتصدر بـ4 نقاط، بينما يتذيل ساجرادا المجموعة برصيد نقطة وحيدة.