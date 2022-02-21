المصري يعلن عبر الخليج 365.. نقل مباراة أوتوهو بالكونفدرالية إلى الكونغو الديمقراطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر

أكد حسن عمار المتحدث الرسمي للنادي المصري، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرر نقل مباراة الفريق البورسعيدي أمام أوتوهو الكونغولي، إلى الكونغو الديمقراطية.

ومن المقرر أن يخوض المصري مواجهة أوتوهو الكونغولي، في 27 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وقال عمار في تصريحات خاصة لمصراوي: "تم إبلاغنا أن المباراة سوف تقام في الكونغو الديمقراطية على ملعب الشهداء في كينشاسا".

وأضاف: "كان من المقرر السفر للكونغو برازافيل ولكن الاتحاد الافريقي رفض إقامة أي مباريات هناك لعدم صلاحية الملاعب، وتم نقل المباراة لكينشاسا".

وأكمل: "المباراة يوم 27 فبراير، محمود جابر المدير الاداري سوف يسبقنا للبلد المضيف لإنهاء كافة الاجراءات، وكان هناك تواصل منذ قليل مع السفير هناك لتجهيز الفنادق وملاعب التدريب وكل شيء".

واختتم: "سوف نتوجه إلى مطار القاهرة فجر الخميس عقب مواجهة ايسترن كومباني بالدوري الاربعاء".