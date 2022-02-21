خاص.. لاعب الأهلي الشاب يكشف رسالة موسيماني قبل الاحتراف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن النادي الاهلي إعارة ثنائي فريق الشباب محمد مغربي، ومحمد ياسر إلى نادي تيبليتسه التشيكي لمدة موسمين ونصف.

الخليج 365 التقى محمد ياسر لاعب الأهلي الشاب صاحب الـ20 عاما، والذي انضم للنادي الأهلي قبل 3 سنوات قادما من شربين.

قال ياسر إنه تلقى عرضين من النادي التشيكي، وآخر من نادي سلوفاكي، ولكن وكيله فراس علي نصحه بالانضمام للنادي التشيكي.

وأضاف لاعب الأهلي الشاب: "أرى تجربة احترافي فرصة جيدة لي، وأتمنى أن أتألق فيها حتى أعود للأهلي في أي وقت".

وكشف ياسر عن كواليس جلسته مع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بعد تصعيده للفريق الأول: "موسيماني جلس معنا أنا ومغربي، وأكد لنا أن فرصة الاحتراف جيدة وعلينا قبولها".

وتم تصعيد محمد ياسر إلى الفريق الأول منذ 3 أشهر.

واعتبر ياسر أن الاحتراف في تيبليتسه التشيكي يُعد خطوة في طريقه للاحتراف في نادي أوروبي كبير فيما بعد.

ومن المقرر أن يسافر ثنائي الأهلي إلى التشكي خلال أسبوع للالتحاق بتدريبات الفريق هناك.