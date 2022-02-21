تقرير.. كم كانت تبلغ عقود الرعاية قبل الشراكة التاريخية مع أندية الدوري السعودي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

دخلت الأندية الأربعة الكبار في السعودية (الهلال والنصر والاتحاد والأهلي) حقبة تاريخية جديدة أمس الأحد، بإعلان شركتين من كبرى الشركات السعودية تابعتان لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، توقيع عقود رعاية معها، في صفقة هي الأضخم في تاريخ الرياضة السعودية.

ويبلغ عقد رعاية الأندية مليارين لكل نادٍ بواقع (100 مليون ريال سنوياً) على مدى 20 عاماً تبدأ من العام الحالي 2022 وحتى 2042، مع إمكانية مراجعة بنود اتفاقية الشراكة كل 5 أعوام.

ولكن كم كانت تبلغ عقود الرعاية للأندية السعودية قبل ذلك؟

يبلغ أضخم عقد وُقع سابقاً مع نادي الهلال السعودي مع إحدى الشركات العقارية بعقد يمتد لمدة 5 مواسم يصل لقيمة 65 مليون ريال سنوياً.

أما عن نادي النصر السعودي فكان أكبر عقد رعاية وصل له مع إحدى شركات الطيران بعقد يمتد لمدة 4 سنوات بقيمة تصل إلى 200 مليون شاملة كامل العقد بواقع (50 مليون في العام الواحد).

أما نادي الاتحاد فقد كانت الإدارات المتعاقبة عليه مؤخراً قد وقعت عقوداً لم تكن طويلة الأجل كان أضخمها وأهمها مع إحدى شركات التجارة الالكترونية، حيث وصلت قيمة العقد إلى 55 مليون.

وفي النادي الأهلي السعودي فيبلغ قيمة تعاقده مع إحدى شركات الطيران حسب عدة مصادر نحو 56 مليون ريال سنوياً.

وبالشراكة الجديدة تكون ارتفعت عقود الرعاية الرعاية لكل نادٍ من الأندية الأربعة لـ100 مليون ريال سعودي، بالإضافة للفترة الطويلة التي ستمتد لمدة 20 عاماً، وهو ما يمثل طفرة كبيرة في موارد الأندية.