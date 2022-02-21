الأهلي يعلن إعارة ثنائي الشباب إلى تيبليتسه التشيكي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عن إعارة محمد مغربي ومحمد ياسر ثنائي فريق الشباب لنادي تيبليتسه التشيكي لمدة موسمين ونصف.

وقال أمير توفيق في بيان رسمي: "إعارة الثنائي جاءت وفقًا لاستراتيجية الأهلي وبالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وموافقة لجنة التخطيط للكرة، وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين، وذلك لمنح الفرصة لعدد أكبر من شباب للاحتراف في الدوريات الأوروبية".

وأكد توفيق أنه تم إعارة محمد مغربي ومحمد لمدة موسمين ونصف، مع أحقية الأهلي في استعادة الثنائي أو أحدهما في أي وقت خلال مدة الإعارة في موسم ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

وأضاف أن إعارة الثنائي مغربي وياسر تأتي استمرارًا لرؤية وخطة النادي في إكساب العديد من عناصر قطاع الناشئين المزيد من الخبرات البدنية والفنية، فضلًا عن تسويقهم في السوق الأوروبي وبما يخدم أهداف النادي.

وأشار توفيق إلى أن إعارة ثنائي فريق الشباب لن تكون الأخيرة، خاصة في ظل التعاون القائم بين الأهلي وعدد من الأندية الأوروبية وبدأت بالدوري التشيكي مؤخرًا.