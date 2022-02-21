ريال مدريد يستهدف ضم محمد صلاح في حالة واحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة ريال مدريد تجد نجم ليفربول محمد صلاح بديلا في حال فشل إتمام صفقة الفرنسي كيليان مبابي في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.



في ظل إصرار باريس سان جيرمان على رفض العرض الملكي وتمسكه بخدمات مبابي وإغرائه بفكرة تجديد العقد، بات أمر وصول المهاجم الشاب إلى ريال مدريد أمرا مشكوكا فيه وفقا لشبكة fichajes الإسبانية.

ولهذا السبب بدأت إدارة النادي عملية التفكير في البديل المحتمل حال فشل تلك الصفقة.

وأوضحت الشبكة أن هناك تقارير من داخل ريال مدريد تشير إلى أن محمد صلاح سيكون بديل مبابي في سانتياغو برنابيو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسبق أن ارتبط النجم المصري بخطوة الانتقال إلى ريال مدريد، إلى جانب أندية أخرى مثل برشلونة، وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، بعد تألقه مع ليفربول.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيرلينغ هالاند يعد تعزيزا محتملا بالنسبة لـ ريال مدريد، لكن ملف النرويجي مختلف تماما عن ملف مبابي، فصحيح أن النرويجي هو أحد أفضل المهاجمين في العالم، لكن كريم بنزيما لا يزال أساسيا في فريق مدريد، وإدراج هالاند بجواره يمكن أن يفسد مسيرة نجم بوروسيا دورتموند.

كما أنه لن يكون من المفيد حصر بنزيما في الجناح، فعلى الرغم من أنه قد يكون قادرا على التكيف، إلا أنه سيخسر الكثير في هذا المركز.

وأفادت أنه لهذا السبب يجب أن يكون بديل صفقة مبابي لاعبا يميل للعب في مركز الجناح، ويتسم بالسرعة والقدرة على التفوق والفاعلية أمام المرمى، ومن ثم فإن الأفضل هو محمد صلاح.

ومازال الغموض يكتنف مستقبل محمد صلاح مع ليفربول حتى الآن، إذ ينتهي عقده الحالي في صيف 2023، ولا بوادر بوجود اتفاق بشأن التجديد للحظة.