اتحاد اللاعبين المحترفين يدعو لتبديلات مؤقتة لمواجهة حالات الارتجاج في المخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

دعا اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين إلى إجراء تبديلات مؤقتة لمواجهة حالات الارتجاج في المخ بعد إصابة في الرأس تعرّض لها روبن كوخ، لاعب ليدز يونايتد، في الخسارة 4-2 أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد.



ونزف المدافع كوخ دمًا بعد اصطدام بالرأس مع سكوت مكتوميناي في وقت مبكر من المباراة وواصل اللعب وهو يضع ضمادات ثقيلة قبل استبداله في الدقيقة الـ31.

وقال اتحاد المحترفين، إن بروتوكولات الارتجاج في كرة القدم ”فشلت في إعطاء الأولوية لسلامة اللاعبين“.

وكتب الاتحاد على تويتر، اليوم الاثنين ”لا يتم باستمرار تطبيق بروتوكول سحب اللاعب من الملعب حال وجود شك بشأن حالته؛ نظرًا لطبيعة المنافسة الشرسة حاليا في كرة القدم.

”نرى حوادث متكررة للاعبين يعودون للعب مع إصابة دماغية محتملة، ثم يتم استبدالهم بعد وقت قصير بمجرد تفاقم الأعراض بشكل واضح“.

وفي يناير/ كانون الثاني العام الماضي وافق دوري الأضواء الإنجليزي على تجربة إجراء تبديلات دائمة بسبب حالات الارتجاج.

ووفقًا لبروتوكول الدوري سيحصل أطباء الفريق على الوقت الكافي لإجراء تقييم للاعب. وإذا ظهرت على اللاعب أعراض واضحة فسيتم استبداله ويُمنع من العودة إلى أرض الملعب.

ومع ذلك، تعرض هذا النظام لانتقادات لأنه يضغط على الأطباء لاتخاذ قرارات سريعة، بينما زادت الدعوات للسماح بتبديلات مؤقتة في أثناء تقييم إصابات الرأس.

وأضاف اتحاد المحترفين ”إجراء تبديلات مؤقتة سيسمح باستئناف المباراة مع عدم تعرض أي من الجانبين للنقص العددي؛ ما يقلل الضغط على اللاعبين والفرق الطبية لاتخاذ قرارات سريعة بشأن استمرار اللاعب المصاب.

”ببساطة القواعد الحالية لا تعمل ويتعرض اللاعبون للخطر“.

وعبرت مؤسسة هيدواي الخيرية، المتخصصة في مساعدة الأشخاص الذين يعانون من إصابات الرأس، عن خيبة أملها من الطريقة التي يتم بها التعامل مع هذه المسألة.

وقال لوك جريجس، نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة، في بيان ”يواجه المسعفون وقتا عصيبا عند محاولتهم إجراء تقييمات لارتجاج المخ على أرض الملعب، يتعين على مسؤولي اللعبة ببساطة مساعدتهم من خلال تطبيق تبديلات مؤقتة.

”نحن بحاجة إلى إجابات عاجلة من مسؤولي الدوري الممتاز؛ لأن سمعتهم أصبحت على المحك“.