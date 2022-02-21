روبنسون يكشف تفاصيل «خطة طوارئ» ليفربول لتعويض رحيل صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - أكد بول روبنسون حارس مرمى منتخب إنجلترا السابق، أن إدارة ليفربول وضعت الخطة البديلة حال رحيل محمد صلاح، نجم الريدز عن صفوف الفريق في الفترة القادمة.

وأضاف روبنسون في تصريحات لشبكة " فوتبول إنسايدر": "إذا كان ليفربول لايزال مهتمًا بالتعاقد مع رافينها (لاعب ليدز يونايتد) وجارود بوين (لاعب وست هام يونايتد)، فأنا لا اعتقد أن مفاوضات تجديد التعاقد مع محمد صلاح تسير بشكل جيد".

وتابع: "أري ليفربول يوقع مع أحد هذين اللاعبين فقط، إذا كان يفكر في إمكانية خسارة محمد صلاح".

وأكمل: "لنكن صريحين، أيا من هذين اللاعبين جيد مثل صلاح، لا أستطيع أن أفهم لماذا سيشتري كلوب جناحًا أخر بالقدم اليسري إذا كان صلاح سيوقع على عقد جديد، لن يكون ذلك منطقًيا بالنسبة لي".

وأتم: "أعتقد أن ليفربول يخطط لهاتين الصفقين على أنهما خطة طوارئ في حالة رحيل صلاح عن الفريق".

ينتهي تعاقد صلاح الحالي مع ليفربول بحلول 30 يونيو 2023، ويحق له بدء التفاوض للانتقال لأي ناد في يناير 2023، وقد يضطر ليفربول لبيع نجمه الكبير من أجل الاستفادة المادية من عملية بيعه وإبرام صفقات جديدة لتعزيز صفوف الفريق.