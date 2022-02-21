شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية لـ معلول وعبد المنعم فى "الجيم" قبل مواجهة المقاصة غداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اكتفى علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بأداء جلسة تدريبات بدنية في «الجيم»، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم بعد ظهر اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.
وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن معلول اشتكى من إجهاد فى عضلة السمانة، وفضل الجهاز الفني منحه برنامجًا تدريبيًّا منفردًا في «الجيم».
كما حصل محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، على راحة من التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت بعد ظهر اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.
وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إن محمد عبد المنعم اكتفى بأداء جلسة علاج طبيعي في «الجيم»، وذلك لتفادي الإجهاد بعد الكدمة القوية التي تعرض لها في الرأس أثناء مشاركته في مباراة الهلال السوداني الأخيرة في دوري أبطال إفريقيا.
واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الاثنين، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٤٨ ساعة، بعد مباراة الهلال السوداني التي خاضها الفريق يوم الجمعة الماضي في الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مصر المقاصة في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الثلاثاء على ملعب الأهلي we السلام.
وخاض الأهلي 7 مباريات في بطولة الدوري الممتاز حتى الآن، حقق الفوز في 6 منها وتعادل في واحدة، وجمع 19 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز في مباراة المقاصة غدًا، لمواصلة مسيرة الحفاظ على لقب بطولة الدوري.