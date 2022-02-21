شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية لـ معلول وعبد المنعم فى "الجيم" قبل مواجهة المقاصة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتفى علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بأداء جلسة تدريبات بدنية في «الجيم»، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم بعد ظهر اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن معلول اشتكى من إجهاد فى عضلة السمانة، وفضل الجهاز الفني منحه برنامجًا تدريبيًّا منفردًا في «الجيم».

كما حصل محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، على راحة من التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت بعد ظهر اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إن محمد عبد المنعم اكتفى بأداء جلسة علاج طبيعي في «الجيم»، وذلك لتفادي الإجهاد بعد الكدمة القوية التي تعرض لها في الرأس أثناء مشاركته في مباراة الهلال السوداني الأخيرة في دوري أبطال إفريقيا.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الاثنين، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٤٨ ساعة، بعد مباراة الهلال السوداني التي خاضها الفريق يوم الجمعة الماضي في الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مصر المقاصة في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الثلاثاء على ملعب الأهلي we السلام.

وخاض الأهلي 7 مباريات في بطولة الدوري الممتاز حتى الآن، حقق الفوز في 6 منها وتعادل في واحدة، وجمع 19 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز في مباراة المقاصة غدًا، لمواصلة مسيرة الحفاظ على لقب بطولة الدوري.